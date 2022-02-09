Швейцарский журналист тайно поддержал российскую биатлонистку

Швейцарский журналист Филипп Штекли передавал шоколад и фрукты находившейся на карантине на Олимпиаде в Пекине российской биатлонистке Валерии Васнецовой, рассказал глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.
«Лера Васнецова, которая все еще в Пекине, рассказала интересные подробности своего пребывания. Оказывается, ее соседом был какой-то швейцарец по имени Филипп. Он ее не просто поддерживал морально, но даже подкармливал швейцарским шоколадом и фруктами, которые оставлял за дверью Леры», – написал Аверьянов в Telegram.
По его словам, швейцарцем оказался телевизионщик из Цюриха, который работает на телеканале SRF. Аверьянов списался с ним и поблагодарил за то, что он сделал для российской спортсменки.
«Филипп до сих пор сидит в том ковидном отеле, без симптомов. И я до сих пор не понимаю, как он получал свои посылки с едой? Нам говорили, что это запрещено», – добавил он.
Васнецова получила положительные тесты на коронавирус по прилете в Пекин в конце января и была госпитализирована. На карантине спортсменка жаловалась на качество питания. В понедельник результаты тестов на COVID-19 Васнецовой дали отрицательный результат, и спортсменка может покинуть карантин.
Ранее источник сообщил, что рассадка в самолете первых олимпийцев, прибывших в Пекин, считается бесконтактной, потому сборную России по биатлону не будут отправлять на карантин из-за положительного результата теста на коронавирус у тренера мужской команды Сергея Башкирова.