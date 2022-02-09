Елистратов завоевал медаль в Пекине и заплакал

Российский спортсмен Семен Елистратов завоевал бронзовую медаль в финале соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров на Зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «РИА Спорт».

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Победителем гонки стал спортсмен из Южной Кореи Хван Дэ Хон, который преодолел дистанцию за 2 минуты 9,219 секунды. Серебро выиграл канадец Стивен Дюбуа. Елистратов уступил Хвану 0,048 секунды.

Финишировав, россиянин не смог сдержать эмоций и заплакал, отметили в «Спорт-Экспресс».

Ранее, 5 февраля, сборную России по шорт-треку дисквалифицировали в полуфинале смешанной эстафеты на ОИ-2022 из-за неправильной передачи эстафеты. В составе команды также выступал Елистратов. Комментируя ситуацию, россиянин заявил, что судьи приняли правильное решение, так как «действительно была помеха». Также в тот день Елистратов не сумел преодолеть квалификацию на дистанции 1000 метров.