Итоги пятого дня ОИ-22: Россия опустилась на 8-е место

Сборная России, выступающая в нейтральном статусе на Зимних Олимпийских играх в Пекине, по итогам пятого дня соревнований опустилась с седьмого на восьмое место в медальном зачете. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости».
В среду, 9 февраля, сборной России удалось завоевать только одну медаль — бронзу принес шорт-трекист Семен Елистратов на дистанции 1500 метров.
На первое место в медальном зачете вышла Германия (5-3-0), на втором — Норвегия (4-2-4), на третьем — Швеция (4-1-2). Однако по общему числу медалей Россия по-прежнему лидирует (11 медалей). За ней идут Норвегия и Австрия — у них по десять медалей.
Напомним, что золотые медали в копилку России принесли лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева, Денис Спицов (оба — в скиатлоне) и сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина. Бронзовые медали на счету лыжника Александра Терентьева (спринт), сноубордиста Виктора Уайлда (параллельный гигантский слалом), саночницы Татьяны Ивановой, фристайлистки Анастасии Смирновой (могул) и сборной по биатлону (смешанная эстафета).