Итоги пятого дня ОИ-22: Россия опустилась на 8-е место

Сборная России , выступающая в нейтральном статусе на Зимних Олимпийских играх в Пекине, по итогам пятого дня соревнований опустилась с седьмого на восьмое место в медальном зачете. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости».

На первое место в медальном зачете вышла Германия (5-3-0), на втором — Норвегия (4-2-4), на третьем — Швеция (4-1-2). Однако по общему числу медалей Россия по-прежнему лидирует (11 медалей). За ней идут Норвегия и Австрия — у них по десять медалей.