Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала информацию, согласно которой причиной допингового скандала после командного турнира на Олимпийских играх в Пекине (Китай) стал тест Камилы Валиевой.
«Пока нет официальной информации от МОК и лаборатории, которая берёт анализы, всё остальное — это разговоры. Не моя работа комментировать слухи.
За лидерами всегда идёт охота. Это абсолютно нормальная вещь, другой вопрос — видно, СМИ Запада привычно работать такими методами. То мы на них нападаем, то мы их отравляем, теперь мы их обыгрываем», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее стало известно, что поводом для переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) стал допинг-тест 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе.