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Олимпиада-2022
32 минуты назад

Роднина: допинг Валиевой? СМИ Запада привычны такие методы. То мы отравляем, то обыгрываем

Чемпионат.com

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала информацию, согласно которой причиной допингового скандала после командного турнира на Олимпийских играх в Пекине (Китай) стал тест Камилы Валиевой.

«Пока нет официальной информации от МОК и лаборатории, которая берёт анализы, всё остальное — это разговоры. Не моя работа комментировать слухи.

За лидерами всегда идёт охота. Это абсолютно нормальная вещь, другой вопрос — видно, СМИ Запада привычно работать такими методами. То мы на них нападаем, то мы их отравляем, теперь мы их обыгрываем», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее стало известно, что поводом для переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) стал допинг-тест 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе.

Оценена вероятность лишения сборной России по фигурному катанию золота Олимпиады

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