Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 74.80EUR 85.38
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 минуту назад

Тутберидзе отреагировала на ситуацию вокруг допинг-пробы Валиевой

Lenta.ruиещё 4

Тренер Этери Тутберидзе отреагироала на ситуацию вокруг сомнительной допинг-пробы одной из ее учениц Камилы Валиевой. Об этом сообщает Sport24.

Тутберидзе отреагировала на ситуацию с Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист призналась в общении с журналистами, что не занимается сплетнями и не стала продложать общение с прессой. Ранее 10 февраля стало известно, что Валиева продолжит участие на Олимпиаде в Пекине.

Также о ситуации с российской фигуристкой высказались в Международном олимпийском комитете (МОК). Представитель оорганизации Марк Адамс отметил, что разговоры о допинге Валиевой — спекуляция.

9 февраля портал Inside The Games сообщил, что допинг-проба 15-летней Валиевой оказалась сомнительной. По информации СМИ, тест был сдан еще до Олимпиады — в декабре 2021-го. Впробе были обнаружены следы препарата триметазидина, применяющегося для профилактики стенокардии.

МОК сделал заявление о допинг-тесте фигуристки Валиевой

10 февраля стало известно, что Валиева вышла на тренировку в преддверии соревнований в женском одиночном катании.

Валиева вместе с российской сборной завоевала золото в командном турнире фигуристов на Олимпиаде. Сама спортсменка стала лучшей в короткой и произвольной программах.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители