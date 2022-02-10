Валиева вышла на тренировку после скандала с допингом

15-летняя российская фигуристка Камила Валиева , ставшая фигурантом нашумевшего скандала с допинг-тестом на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай), вышла на тренировку девушек на разминочном катке.

Ранее стало известно, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Именно по этой причине организаторы ОИ перенесли церемонию награждения призёров командных соревнований. Позже СМИ опровергли эту информацию.