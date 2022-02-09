Тарасова прокомментировала скандал вокруг Валиевой

«Они хотят что-нибудь у Камилы найти для того, чтобы Камила снялась с соревнований. Для того чтобы потом выиграть у наших девочек. Потому что у Камилы выиграть невозможно. Чтобы Камила начала сейчас дёргаться, нервничать и падать. Вот и все», - сказала Тарасова.