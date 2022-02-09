Тарасова прокомментировала скандал вокруг Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине создан специально, чтобы российская спортсменка снялась с соревнований, пишет Телеграм-канал Shot.
«Они хотят что-нибудь у Камилы найти для того, чтобы Камила снялась с соревнований. Для того чтобы потом выиграть у наших девочек. Потому что у Камилы выиграть невозможно. Чтобы Камила начала сейчас дёргаться, нервничать и падать. Вот и все», - сказала Тарасова.
В комментарии ТАСС Тарасова подчеркнула, что выступавшие на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы чисты от допинга.
«Этого не может быть! На нас могут кивать, но у нас все чистые», - подчеркнула она.
Ранее Международный олимпийский комитет по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.
Портал Inside the Games предположил, что церемонию могли задержать из-за проблем со сделанным перед Олимпиадой допинг-тестом у Валиевой. Как отмечает издание, спортсменка сыграла решающую роль в успехе российской команды.