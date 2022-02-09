Российскую фигуристку Камилу Валиеву отстранят от участия в индивидуальных соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Издание пишет, что решение о наказании или оправдании Валиевой из-за найденного в допинг-пробе запрещенного препарата может быть принято уже после окончания Олимпиады, однако до личного первенства она допущена не будет.

Кроме того, по данным «СЭ», Россию «почти гарантированно» лишат золотых медалей, завоеванных в командном турнире фигуристов.

Отмечается, что публикация конфиденциальной информации о допинг-пробе Валиевой на британском портале Inside the Games является частью кампании по оказанию давления на Международный олимпийский комитет.