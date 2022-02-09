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Олимпиада-2022
1 час назад

СМИ сообщили о лишении России золота Олимпиады-2022 из-за допинг-теста Валиевой

Вероника Полынина

Российскую фигуристку Камилу Валиеву отстранят от участия в индивидуальных соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Издание пишет, что решение о наказании или оправдании Валиевой из-за найденного в допинг-пробе запрещенного препарата может быть принято уже после окончания Олимпиады, однако до личного первенства она допущена не будет.

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Кроме того, по данным «СЭ», Россию «почти гарантированно» лишат золотых медалей, завоеванных в командном турнире фигуристов.

Отмечается, что публикация конфиденциальной информации о допинг-пробе Валиевой на британском портале Inside the Games является частью кампании по оказанию давления на Международный олимпийский комитет.

Ранее издание Inside The Game сообщило, что церемонию награждения российских фигуристов золотыми медалями на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за допинг-теста Камилы Валиевой.

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