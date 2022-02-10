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Олимпиада-2022
1 час назад

В Министерстве спорта отреагировали на информацию СМИ о допинг-тесте Валиевой

ТК «Звезда»иещё 3

В Министерстве спорта РФ прокомментировали информацию о том, что причиной допингового скандала после командного турнира на ОИ в Пекине стал тест фигуристки Камилы Валиевой.

В Минспорта отреагировали на информацию о допинг-тесте Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министерство спорта Российской Федерации считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине, до появления официальной информации», - сказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что позиция России состоит в неуклонном и последовательном противодействии любым видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики.

Ранее сообщалось, что церемония награждения спортсменов, ставших победителями и призерами командного турнира по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Пекине, была перенесена из-за проблем с тестом на допинг в российской команде. Отмечалось, что в ситуации разбирается Олимпийский комитет России, а также международные антидопинговые организации.

Позже в СМИ появилась информация, что причиной переноса церемонии стал допинг-тест российской фигуристки Камилы Валиевой.

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