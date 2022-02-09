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Олимпиада-2022
1 час назад

Валиева сдала положительную допинг-пробу в декабре

Вероника Полынина

Российская фигуристка Камила Валиева сдала допинг-пробу с запрещенным препаратом в декабре, сообщает «Чемпионат».

Валиева сдала положительную допинг-пробу в декабре
Фото: РамблерРамблер

По данным журналиста Василия Конова, в тесте Валиевой обнаружен триметазидин.

«Чемпионат» пишет, что допинг-тест Валиевой показал наличие запрещенной субстанции в микро-дозе. При этом доказано, что этот препарат не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей.

Назван найденный в допинг-тесте Валиевой препарат

Триметазидин — антиангинальный препарат. Нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Поддерживает энергетический метаболизм сердца и нейросенсорных органов.

Ранее издание Inside The Game сообщило, что церемонию награждения российских фигуристов золотыми медалями на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за допинг-теста Камилы Валиевой.

«Спорт-Экспресс» утверждает, что Валиеву снимут с индивидуальных соревнований фигуристок-одиночниц, а российскую команду лишат золотых медалей в командном турнире.

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