Валиева сдала положительную допинг-пробу в декабре

Российская фигуристка Камила Валиева сдала допинг-пробу с запрещенным препаратом в декабре, сообщает «Чемпионат».
По данным журналиста Василия Конова, в тесте Валиевой обнаружен триметазидин.
«Чемпионат» пишет, что допинг-тест Валиевой показал наличие запрещенной субстанции в микро-дозе. При этом доказано, что этот препарат не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей.
Триметазидин — антиангинальный препарат. Нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии. Поддерживает энергетический метаболизм сердца и нейросенсорных органов.
Ранее издание Inside The Game сообщило, что церемонию награждения российских фигуристов золотыми медалями на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за допинг-теста Камилы Валиевой.
«Спорт-Экспресс» утверждает, что Валиеву снимут с индивидуальных соревнований фигуристок-одиночниц, а российскую команду лишат золотых медалей в командном турнире.