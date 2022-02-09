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Олимпиада-2022
1 час назад

Кто заменит Камилу Валиеву на Олимпиаде-2022?

Вероника Полынина

Елизавета Туктамышева может заменить Камилу Валиеву в личных соревнованиях фигуристок-одиночниц на Олимпийских играх в Пекине, пишет «Спорт-Экспресс».

Кто заменит Камилу Валиеву на Олимпиаде-2022?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Туктамышева является первой запасной сборной России, вторая в списке – Майя Хромых.

СМИ: российские фигуристы попали в допинг-скандал на Олимпиаде-2022

25-летняя Туктамышева сможет выступить на Олимпиаде, если процедура замены будет проведена в срок. Дозаявка требует времени, и Олимпийскому комитету России необходимо вовремя принять решение, чтобы Елизавета успела пройти необходимые дополнительные тесты, отмечает издание.

Индивидуальный турнир фигуристок стартует 15 февраля. Помимо Валиевой, сборную России на нем представят Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее «СЭ» сообщил, что Камилу Валиеву отстранят от участия в индивидуальных соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.

Издание утверждает, что решение о наказании или оправдании Валиевой из-за найденного в допинг-пробе запрещенного препарата триметазидина может быть принято уже после окончания Олимпиады, однако до личного первенства она допущена не будет.

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