Кто заменит Камилу Валиеву на Олимпиаде-2022?

Елизавета Туктамышева может заменить Камилу Валиеву в личных соревнованиях фигуристок-одиночниц на Олимпийских играх в Пекине, пишет «Спорт-Экспресс».

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Туктамышева является первой запасной сборной России, вторая в списке – Майя Хромых.

25-летняя Туктамышева сможет выступить на Олимпиаде, если процедура замены будет проведена в срок. Дозаявка требует времени, и Олимпийскому комитету России необходимо вовремя принять решение, чтобы Елизавета успела пройти необходимые дополнительные тесты, отмечает издание.

Индивидуальный турнир фигуристок стартует 15 февраля. Помимо Валиевой, сборную России на нем представят Анна Щербакова и Александра Трусова.

Ранее «СЭ» сообщил, что Камилу Валиеву отстранят от участия в индивидуальных соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.