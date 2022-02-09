Губерниев: «Это попытка по-хамски выбить Россию с Олимпиады»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на известие о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.
В комментарии «Чемпионату» Губерниев признался, что у него много вопросов к российской Федерации фигурного катания, Олимпийскому комитету России, а также к Всемирному антидопинговому агентству (WADA).
«Допустим, что это случайно. Почему об этом никто не знал? Кто контролировал девочку до Олимпиады? Почему это стало известно сейчас? Почему не в январе? Какого тогда хрена вы ждали? Почему не сказали тогда? Ее же можно было заменить, у нас очередь из фигуристок стоит», - возмутился журналист.
Он также поинтересовался, почему WADA вскрыло декабрьскую пробу Валиевой лишь в феврале во время Олимпийских игр.
«Это не борьба с допингом! Это просто попытка по-хамски выбить Россию и Валиеву с Олимпиады», - заявил Губерниев.
Комментатор предположил, что кто-то знал о запрещенном препарате в тесте Валиевой, но скрывал эту информацию до подходящего момента.
Ранее издание Inside The Game сообщило, что церемонию награждения российских фигуристов золотыми медалями на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за допинг-теста Камилы Валиевой. По информации «Спорт-Экспресса», спортсменку могут отстранить от личного первенства Олимпиады, а российскую команду – лишить золотых медалей, завоеванных на командном турнире.