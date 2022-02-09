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Олимпиада-2022
54 минуты назад

Губерниев о ситуации с Валиевой: «Это попытка по-хамски выбить Россию с Олимпиады!»

Вероника Полынина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на известие о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

Губерниев: «Это попытка по-хамски выбить Россию с Олимпиады»
Фото: InstagramInstagram

В комментарии «Чемпионату» Губерниев признался, что у него много вопросов к российской Федерации фигурного катания, Олимпийскому комитету России, а также к Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

«Допустим, что это случайно. Почему об этом никто не знал? Кто контролировал девочку до Олимпиады? Почему это стало известно сейчас? Почему не в январе? Какого тогда хрена вы ждали? Почему не сказали тогда? Ее же можно было заменить, у нас очередь из фигуристок стоит», - возмутился журналист.

Он также поинтересовался, почему WADA вскрыло декабрьскую пробу Валиевой лишь в феврале во время Олимпийских игр.

«Это не борьба с допингом! Это просто попытка по-хамски выбить Россию и Валиеву с Олимпиады», - заявил Губерниев.

Комментатор предположил, что кто-то знал о запрещенном препарате в тесте Валиевой, но скрывал эту информацию до подходящего момента.

СМИ сообщили о лишении России золота Олимпиады-2022 из-за Валиевой

Ранее издание Inside The Game сообщило, что церемонию награждения российских фигуристов золотыми медалями на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за допинг-теста Камилы Валиевой. По информации «Спорт-Экспресса», спортсменку могут отстранить от личного первенства Олимпиады, а российскую команду – лишить золотых медалей, завоеванных на командном турнире.

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