Губерниев: «Это попытка по-хамски выбить Россию с Олимпиады»

«Допустим, что это случайно. Почему об этом никто не знал? Кто контролировал девочку до Олимпиады? Почему это стало известно сейчас? Почему не в январе? Какого тогда хрена вы ждали? Почему не сказали тогда? Ее же можно было заменить, у нас очередь из фигуристок стоит», - возмутился журналист.