Лучшую российскую фигуристку уличили в допинге, но Камилу есть кому подстраховать. Саша и Аня ещё поборются.

Камиле Валиевой предстоит пройти через трудное испытание. Фигуристку подозревают в использовании допинга и намереваются отстранить от личных соревнований. Россия может лишиться главной олимпийской надежды в Пекине, однако паниковать ещё рано.

Во-первых, ещё рано списывать фигуристку со счетов, а во-вторых, даже в случае неутешительного решения МОК и ISU у нас есть кому подстраховать её.

Трусова и Щербакова ещё поборются.

Валиеву подозревают в допинге

Новость о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой стала самым неприятным моментом дня. Британское издание Inside The Games утверждает, что именно 15-летняя ученица Этери Тутберидзе является нарушительницей в нашей сборной. При этом подробных сведений о ситуации по-прежнему нет. Как сообщили “Чемпионату”, вещество, которое было найдено в её пробе, никак не влияет на спортивные результаты, а его количество минимально.

Тем не менее последствия для спортсменки могут быть очень серьёзными. Помимо аннулирования её результатов на командном турнире на Олимпиаде в Пекине, фигуристку могут дисквалифицировать из личного зачёта, и тогда женское одиночное катание в Китае ожидают большие перестановки.

Известно только, что лидер всё равно будет из России.

Трусова или Щербакова?

Без Валиевой на награду высшего достоинства претендуют сразу две наши фигуристки — по стечению обстоятельств из того же тренерского штаба. Александра Трусова и Анна Щербакова продолжат отстаивать честь страны на главном старте четырёхлетия. У обеих прекрасные шансы на победу, вот только кто именно из них является фаворитом, сказать трудно.

В пользу Трусовой говорят многочисленные рекорды и самый сложный набор среди девушек. Русская ракета собирается исполнить пять четверных в произвольной программе, в то же время она с большой вероятностью пойдёт на тройной аксель в короткой. Технически Саше нет равных, но с точки зрения артистизма и компонентов она заметно проигрывает Щербаковой.

Аня в этом сезоне откровенно не блистала. Некоторые эксперты даже успели списать её со счетов, но фигуристка смогла всех удивить и к Играм в Пекине подошла в шикарной форме. На тренировке действующая чемпионка мира активно разминала старшие квады — флип и лутц, причём не только сольно, но и в каскадах. Очевидно, она готовится повторить успех чемпионата России — 2020 и исполнить три четверных в одной программе. Также козырем Щербаковой является комбинация уровня ультра-си лутц-риттбергер. Поэтому конкуренция между нашими одиночницами будет плотная.

Бронза достанется иностранке

До проблем с допингом никто и подумать не мог, что на олимпийском пьедестале мы увидим кого-то из иностранок, но теперь, похоже, бронзовая медаль отойдёт представительнице другой страны. Сильны японки Вакаба Хигути и Мана Кавабе, которые владеют акселем в 3,5 оборота. Не отстаёт от них соотечественница Каори Сакамото, способная обходить их даже без элементов ультра-си за счёт высокой второй оценки.

Бельгийка Луна Хендрикс уже обыгрывала Трусову и Щербакову в Эстонии в короткой программе. Но только благодаря ошибкам самих россиянок. Помешать ей получить заветный приз могут американки Мэрайя Белл и Карен Чен. Несмотря на то, что последняя неудачно выступила в «команднике», в личном первенстве у неё остаются шансы.

Тёмной лошадкой является кореянка Ю Ён, когда-то показывавшая хорошие результаты. Фигуристку нарекали той, кто прервёт доминирование России на международном уровне, ведь в её арсенале так же имеются тройной аксель и четверные, но в последнее время её кондиции пошли на спад, и на прошлогоднем первенстве Кореи она не попала даже в тройку, пролетев мимо чемпионата мира в Стокгольме. Спортсменка переболела коронавирусом, однако уже могла восстановиться к Олимпиаде.

Нельзя исключать из списка фигуристок с русскими корнями. Екатерина Куракова, перешедшая в сборную Польши, и Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, также представляют опасность.

Но только в том случае, если Валиеву отстранят от соревнований. На данный момент ставить крест на её карьере не стоит. Идёт разбирательство, и вполне возможно, что волнения по поводу Камилы были напрасны. Во всяком случае очень хочется в это верить.