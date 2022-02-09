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Олимпиада-2022
29 минут назад

В ФФККР отреагировали на ситуацию с допинг-тестом Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022

Вероника Полынина

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ждет официальной информации по ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой утром в четверг, 10 февраля. Об этом агентству ТАСС заявила пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина.

В ФФККР отреагировали на ситуацию с допинг-тестом Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ждем информации. Возможно, будет завтра утром», - сказала Ермолина.

Ранее издание Inside The Games сообщило, что церемонию награждения российских фигуристов золотыми медалями на Олимпиаде в Пекине перенесли из-за допинг-теста Камилы Валиевой.

По данным издания, сейчас идут консультации между несколькими юридическими сторонами. В случае признания Валиевой виновной ее наказание, вероятно, будет не слишком жестким из-за того, что спортсменка еще не достигла возраста 16 лет. В то же время будет тщательна изучена роль российской команды в этом деле.

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