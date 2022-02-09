В ФФККР отреагировали на ситуацию с допинг-тестом Валиевой

По данным издания, сейчас идут консультации между несколькими юридическими сторонами. В случае признания Валиевой виновной ее наказание, вероятно, будет не слишком жестким из-за того, что спортсменка еще не достигла возраста 16 лет. В то же время будет тщательна изучена роль российской команды в этом деле.