Волосожар запустила хештэг в Instagram в поддержку Валиевой

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар призвала поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву после сообщений о запрещенном препарате в ее допинг-пробе.
«Согласна с Татьяной Анатольевной Тарасовой!! #НеПоверюНикогда - предлагаю это прямо хэштегом для поддержки Камилы сделать!» - написала Волосожар в Instagram.
Чемпионка опубликовала фото своей дочери с Камилой Валиевой и заявила, что с гордостью будет показывать снимки «с гениальной 15-летней фигуристкой» «что бы ни писали».
Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что скандал вокруг Валиевой создан специально, чтобы российская спортсменка снялась с Олимпийских игр, «потому что у Камилы выиграть невозможно».
Ранее Международный олимпийский комитет по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. Портал Inside the Games сообщил, что церемонию перенесли из-за допинг-теста Камилы Валиевой.