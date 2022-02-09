Волосожар запустила хештэг в Instagram в поддержку Валиевой

Олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар призвала поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву после сообщений о запрещенном препарате в ее допинг-пробе.

Фото: Instagram Instagram

«Согласна с Татьяной Анатольевной Тарасовой!! #НеПоверюНикогда - предлагаю это прямо хэштегом для поддержки Камилы сделать!» - написала Волосожар в Instagram.

Чемпионка опубликовала фото своей дочери с Камилой Валиевой и заявила, что с гордостью будет показывать снимки «с гениальной 15-летней фигуристкой» «что бы ни писали».

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что скандал вокруг Валиевой создан специально, чтобы российская спортсменка снялась с Олимпийских игр, «потому что у Камилы выиграть невозможно».