«Это провокация против российской сборной»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала ситуацию с допинг-пробой Камилы Валиевой провокацией WADA против сборной России.
«Это очень печальная история. Предположим, что что-то могли обнаружить до Олимпийских игр, хотя я и считаю эти результаты неверными. Но та организация, которая за этим стоит — это просто настоящие преступники, потому что они спланировали эту ситуацию, заведомо выждали, пока девочка выступит. Это однозначная провокация со стороны допингового комитета, который за этим стоит», - сказала Навка изданию «РБК-Спорт».
Фигуристка обратила внимание, что Валиеву допустили к выступлению в командном турнире, «имея результаты заведомо». По словам Навки, результаты допинг-проб российской спортсменки должны были проверить заранее и в случае подозрений не допустить Валиеву до соревнований.
«Я не верю в это, но даже если это правда, то это явная провокация, которую сегодня опять преподносят против российской сборной», - резюмировала олимпийская чемпионка.
Ранее Международный олимпийский комитет по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.
Портал Inside The Games сообщил, что церемонию перенесли из-за сомнительного допинг-теста Камилы Валиевой.