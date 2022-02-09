Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 74.80EUR 85.38
Войти в почту
Олимпиада-2022
53 минуты назад

«Это провокация против российской сборной»: Навка о ситуации с Валиевой

Вероника Полынина

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала ситуацию с допинг-пробой Камилы Валиевой провокацией WADA против сборной России.

«Это провокация против российской сборной»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это очень печальная история. Предположим, что что-то могли обнаружить до Олимпийских игр, хотя я и считаю эти результаты неверными. Но та организация, которая за этим стоит — это просто настоящие преступники, потому что они спланировали эту ситуацию, заведомо выждали, пока девочка выступит. Это однозначная провокация со стороны допингового комитета, который за этим стоит», - сказала Навка изданию «РБК-Спорт».

Фигуристка обратила внимание, что Валиеву допустили к выступлению в командном турнире, «имея результаты заведомо». По словам Навки, результаты допинг-проб российской спортсменки должны были проверить заранее и в случае подозрений не допустить Валиеву до соревнований.

«Я не верю в это, но даже если это правда, то это явная провокация, которую сегодня опять преподносят против российской сборной», - резюмировала олимпийская чемпионка.

Ранее Международный олимпийский комитет по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.

Губерниев: «Это попытка по-хамски выбить Россию с Олимпиады»

Портал Inside The Games сообщил, что церемонию перенесли из-за сомнительного допинг-теста Камилы Валиевой.

125
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители