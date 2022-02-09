«Это провокация против российской сборной»

«Это очень печальная история. Предположим, что что-то могли обнаружить до Олимпийских игр, хотя я и считаю эти результаты неверными. Но та организация, которая за этим стоит — это просто настоящие преступники, потому что они спланировали эту ситуацию, заведомо выждали, пока девочка выступит. Это однозначная провокация со стороны допингового комитета, который за этим стоит», - сказала Навка изданию «РБК-Спорт».