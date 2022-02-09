Может ли Россия экстренно заменить Валиеву на Олимпиаде-2022? Шансы есть, но мало

Разбираемся в документах WADA: в каких случаях можно проводить замену? И успеет ли Туктамышева?

Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ» ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»

Что случилось?

Видео дня

На Олимпийских Играх в Пекине рванул скандал. Спустя два дня после победы российских фигуристов в командном турнире, затянулось официальное награждение. В результате оно было перенесено, а днём 9 февраля посыпались инсайды:

Валиеву отстраняют?

Читаем кодекс WADA: Достаточным доказательством нарушения антидопинговых правил является любое из следующих:

Читаем далее:

«Нарушение Спортсменом или иным Лицом антидопинговых правил может повлечь за собой одно или более из следующих Последствий:

Переводим с бюрократического на понятный язык: дисквалификация — конкретное наказание за доказанное нарушение. То есть спортсмена банят на участие в любых стартах. Временное отстранение — спортсмен отстранен на период, пока не доказана вина или невиновность. Когда WADA вскрывает пробу «Б» и возникают подозрения в нарушении антидопинговых правил, спортсмен автоматически временно отстраняется. Важно, что это должно быть проговорено.

То есть до заявления МОК Камила Валиева находится в обычном статусе. Пока есть только инсайды и сообщения СМИ. То есть она не является отстранённой спортсменкой. Ожидается, что МОК озвучит свою позицию рано утром 10 февраля.

Ни один спортсмен, в отношении которого была применена дисквалификация или временное отстранение, не имеет права принимать участие в любых соревнованиях. Но в редких случаях может сработать несовпадение результатов двух проб. После вскрытия пробы «А», вскрывается проба «Б». Если проба «Б» не подтверждает анализы пробы «А», спортсмену будет разрешено участвовать в последующих соревнованиях.

И что теперь? Могут ли заменить Валиеву?

Включается документ Олимпийского комитета по поздней замене спортсмена. Это указано в Late Athlete Replacement (LAR) Policy. Там прописаны правила замены:

«По истечении крайнего срока подачи заявок на участие в соревнованиях, если имеются медицинские условия, препятствующие участию спортсмена, доказанное нарушение антидопинговых правил (ADRV), положительный тест на COVID-19, изоляция или карантин из-за инфекции COVID-19 или по другим исключительным причинам, МОК, после консультаций с соответствующими медицинскими экспертами IF и МОК (когда МОК сочтет это целесообразным), может разрешить постоянную замену спортсмена другим спортсменом только в том же виде спорта, дисциплине и событии».

LATE ATHLETE REPLACEMENT (LAR) POLICY

Важнейшая часть: именно доказанное нарушение антидопинговых правил (ADRV). В случае Валиевой пока нет доказательства. Пока нет официальной дисквалификации от CAS (Спортивный арбитражный суд), спортсменка остаётся временно отстранённой и не подходит под правила LAR. Соответственно, не может быть заменена.

Статус временно отстраненной сохраняется всё время разбирательства. На Олимпиаде-2018 в допинг-пробе кёрлингиста Александра Крушельницкого нашли следы мельдония. Случилось это 18 февраля, после завоевания бронзовой медали, а дисквалификацию он получил только в декабре. До этого времени Крушельницкий оставался временно отстранённым.

Успеть сделать замену можно только в случае скорого решения CAS: виновна или невиновна (но, допустим, получила травму). Проблема в том, что стандартная процедура CAS растягивается во времени: это слушания и время, которое суд берёт на вынесение решения. Возможно, в случае с Валиевой ключевое значение сыграет возраст (нет 16 лет), незначительная доза препарата и что Триметазидин не влияет на спортивные результаты.

Если Валиеву всё-таки временно отстранят, а потом дисквалифицируют, например, завтра (что очень маловероятно), то включится алгоритм замены.

Кто может заменить Валиеву?

У сборной России было две спортсменки в статусе запасных. Первая — Елизавета Туктамышева. Вторая — Майя Хромых. Проблема в том, что обе спортсменки находятся в России. Туктамышева в Санкт-Петербурге, Хромых — в Москве. По правилам LAR замену в индивидуальных соревнованиях по фигурному катанию необходимо сделать за один час до жеребьевки. Дедлайн для женщин — 13 февраля 9:30 по пекинскому времени.

ПРАВИЛА LAR

Причём торопиться нужно и из-за требовния МОК: «Пожалуйста, обратите внимание, что LAR должен быть завершен к соответствующему крайнему сроку. Пожалуйста, выделите достаточно времени, так как обработка БОЛЬШОГО файла может занять до 24 часов».

Может ли успеть ОКР провести замену?

Заявить успеть реально. Проблема в том, что спортсменка не телепортируется в Пекин. Короткая программа у женщин — 15 февраля. То есть осталось 5 дней.

Перед вылетом на Игры каждый спортсмен должен сдать два ПЦР-теста с интервалом в 24 часа (или четыре, если недавно переболел). Возможно, правила как-то будут адаптированы, но очень вряд ли. Так же по приезде в Китай атлеты вынуждены соблюдать карантин, пока не придет результат теста, сделанного в аэропорту Пекина.

Возможно, от сборной России в женском одиночном катании выступят две спортсменки. Хотя все мы надеемся, что в итоге Камилу Валиеву признают невиновной. Заявление МОК на эту тему ожидается рано утром в четверг.