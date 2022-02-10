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Олимпиада-2022
1 час назад

В Минспорта отреагировали на информацию о возможном допинге в сборной России

Газета.Ru

В Министерстве спорта Российской Федерации прокомментировали информацию о возможном положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

В Минспорта отреагировали на информацию о допинге в сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министерство спорта Российской Федерации считает преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине, до появления официальной информации", — передает слова представителя Минспорта "Чемпионат".

По последней информации СМИ, решение по делу Валиевой пока не принято. Сохраняется шанс, что россиянку признают невиновной в употреблении запрещенного препарата триметазидин. Над этим вопросом работают юристы Олимпийского комитета России (ОКР), а также Международного олимпийского комитета (МОК).

На Олимпиаде в Пекине Валиева в составе сборной России стала победителем в командном турнире. Помимо нее нашу страну представляли Марк Кондратюк, а также пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Валиева также заявлена на выступления одиночниц.

Соревнования состоятся 15 февраля. От России также выступят Александра Трусова и Анна Щербакова. Ранее Светлана Журова предположила, что информация о положительной допинг-пробе Валиевой может быть провокацией.

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