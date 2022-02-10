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Олимпиада-2022
1 час назад

«Спорт-Экспресс» опроверг новость об отстранении Валиевой

Елена Прошина

«Спорт-Экспресс» опроверг свою новость о лишении сборной России золотых медалей в командном турнире и отстранении российской фигуристки Камилы Валиевой от индивидуальных соревнований на Олимпиаде в Пекине. Об этом говорится на сайте издания.

«Спорт-Экспресс» опроверг новость об отстранении Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как следует из текста опровержения, информация, которую ранее распространил «Спорт-Экспресс», не соответствует действительности. Решение по делу Валиевой, которую подозревают в употреблении допинговых препаратов, пока не принято, российскую фигуристку могут признать невиновной.

«Официальное заявление МОК на эту тему ожидается в четверг в 13.00 по пекинскому времени. Редакция "СЭ" приносит извинения спортсменке и читателям за непроверенную информацию», — указано в сообщении.

Ранее «Спорт-Экспресс» удалил новость с сайта новость об отстранении Валиевой из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил.

«Спорт-Экспресс» 9 февраля опубликовал информацию о том, что 15-летнюю российскую фигуристку отстранят от индивидуальных соревнований на Олимпиаде из-за подозрений в употреблении допинговых препаратов. Кроме того, издание отметило, что у сборной России могут отобрать золотые награды в командном турнире.

Российская сборная стала лучшей в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

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