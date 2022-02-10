«Никаких отношений»: украинский фигурист о российских спортсменах

Украинский фигурист Иван Шмуратко рассказал о том, на каком уровне его общение с российскими фигуристами.

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"Вопросы не про спорт? Я не конфликтный человек. Словил много хейта, но я стараюсь изолироваться от этого. У нас нет никаких отношений с российскими фигуристами. Мы просто выходим на один каток", — передает слова Шмуратко "Спорт-Экспресс".

31 января Шмуратко после тренировки в рамках подготовки к Олимпиаде-2022 отвечал на вопросы российских журналистов исключительно на английском языке. Перед Олимпиадой в Пекине Министерство спорта и молодежи Украины запретило своим спортсменам давать интервью на русском языке, а также рекомендовало не находиться рядом с атлетами из России и избегать совместных фотографий с ними.

Напомним, что после феноменального выступления российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира Олимпийских игр в Пекине украинская делегация не присоединилась к всеобщим овациям в адрес россиянки. Всего в фигурном катании будет разыграно пять комплектов наград. В командном турнире победу одержала сборная России. Ранее Шмуратко ушел от вопроса американской журналистки о ситуации на родине.