МОК сделал заявление о допинг-тесте фигуристки Валиевой

"Вы же понимайте, что я не буду комментировать спекуляции, я с ними знаком, - сказал Адамс. - Да, вчера возникла ситуация, которая связана с юридическими последствиями, но я не буду их сейчас комментировать, это было бы неуместно. Но потенциальный случай допинга - тоже спекуляция".