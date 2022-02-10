МОК сделал заявление о допинг-тесте фигуристки Валиевой

В среду портал Inside the Games выдвинул предположение, что церемонию награждения победителей командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде откладывают из-за сомнительной допинг-пробы российской спортсменки.
Публикации в СМИ, согласно которым причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине стал сомнительный допинг-тест россиянки Камилы Валиевой, являются спекуляциями. Такое мнение на пресс-конференции высказал официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
Во вторник МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. В четверг в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили ТАСС, что Валиева не будет отстранена от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.
"Вы же понимайте, что я не буду комментировать спекуляции, я с ними знаком, - сказал Адамс. - Да, вчера возникла ситуация, которая связана с юридическими последствиями, но я не буду их сейчас комментировать, это было бы неуместно. Но потенциальный случай допинга - тоже спекуляция".