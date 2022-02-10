Россия опустилась в медальном зачете Олимпийских игр-2022

Сборная команда России заняла девятую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Ранее она была на восьмом месте. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации издания, сборная США обогнала команду России, когда американская сноубордистка Хлои Ким одержала победу в хафпайпе и завоевала вторую золотую медаль. Теперь у американских спортсменов в активе две золотые, пять серебряных и одна бронзовая награда. США заняли шестое место в медальном зачете. У сборной команды России на счету две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей.

В настоящее время первое место в медальном зачете удерживает команда Германии (5-3-0). На втором месте расположилась Норвегия (4-2-4), на третьем — представители Швеции (4-1-2). По общему числу медалей российская команда занимает первое место (11). Следом идут Австралия и Норвегия — по 10 медалей.

Золотые награды для сборной России завоевали фигуристы в командном турнире и лыжник Александр Большунов (скиатлон). Серебряные медали взяли лыжники Денис Спицов и Наталья Непряева (оба - в скиатлоне), а также сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина.