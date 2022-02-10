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Олимпиада-2022
18 минут назад

МОК сделал заявление о допинг-тесте фигуристки Валиевой

Елена Прошина

Публикации в СМИ о том, что сомнительный тест на допинг россиянки Камилы Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине полностью спекулятивные. Об этом заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, пишет ТАСС.

МОК сделал заявление о допинг-тесте фигуристки Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во вторник МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине. Причиной такого решения комитет назвал срочные юридические обстоятельства. Портал Inside the Games предположил, что истинной причиной отмены церемонии награждения могли стать результаты допинг-тестирования фигуристки Валиевой.

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Адамс заявил, что он не собирается комментировать всевозможные домыслы, которые публикуют СМИ. Он снова указал, что причиной задержки церемонии были юридические обстоятельства.

«Я не собираюсь комментировать, потому что это было бы неуместно. Сообщения о потенциальном допинговом случае являются полностью спекулятивными», — сообщил официальный представитель МОК.

Он добавил, что в комитете надеются на терпение и понимание всех спортсменов, которые оказались вовлечены в сложившуюся ситуацию. Адамс заверил, что юридический вопрос постараются решить как можно быстрее. Дополнить свое заявление подробностями он отказался.

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