МОК сделал заявление о допинг-тесте фигуристки Валиевой

Публикации в СМИ о том, что сомнительный тест на допинг россиянки Камилы Валиевой стал причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине полностью спекулятивные. Об этом заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс, пишет ТАСС.

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Во вторник МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине. Причиной такого решения комитет назвал срочные юридические обстоятельства. Портал Inside the Games предположил, что истинной причиной отмены церемонии награждения могли стать результаты допинг-тестирования фигуристки Валиевой.

Адамс заявил, что он не собирается комментировать всевозможные домыслы, которые публикуют СМИ. Он снова указал, что причиной задержки церемонии были юридические обстоятельства.

«Я не собираюсь комментировать, потому что это было бы неуместно. Сообщения о потенциальном допинговом случае являются полностью спекулятивными», — сообщил официальный представитель МОК.