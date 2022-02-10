Раскрыта дальнейшая судьба Валиевой на Олимпиаде-2022

Российская фигуристка Камила Валиева продолжит участие в Олимпийских играх в Пекине, от соревнований она не отстранена. Об этом со ссылкой на пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольгу Ермолину сообщает ТАСС.

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК)», - пояснила Ермолина.

Она также отметила, что МОК должен решить и судьбу золотых медалей в командном зачете.

Сборная России 7 февраля досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире по фигурному катанию. Участники российской команды: Марк Кондратюк (мужское одиночное фигурное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду) и Камила Валиева (женское одиночное катание) опередили ближайших преследователей - сборную США – на 9 баллов.

При этом Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.