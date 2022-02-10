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Олимпиада-2022
1 час назад

Раскрыта дальнейшая судьба Валиевой на Олимпиаде-2022

Алиса Селезнёва

Российская фигуристка Камила Валиева продолжит участие в Олимпийских играх в Пекине, от соревнований она не отстранена. Об этом со ссылкой на пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольгу Ермолину сообщает ТАСС.

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета (МОК)», - пояснила Ермолина.

Она также отметила, что МОК должен решить и судьбу золотых медалей в командном зачете.

Сборная России 7 февраля досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире по фигурному катанию. Участники российской команды: Марк Кондратюк (мужское одиночное фигурное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду) и Камила Валиева (женское одиночное катание) опередили ближайших преследователей - сборную США – на 9 баллов.

МОК сделал заявление о допинг-тесте фигуристки Валиевой

При этом Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.

Портал Inside The Games сообщил, что церемонию перенесли из-за сомнительного допинг-теста Камилы Валиевой. А заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посчитала, что скандал вокруг Валиевой на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине был создан специально, чтобы российская спортсменка снялась с соревнований, так как «выиграть у нее невозможно».

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