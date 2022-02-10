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Олимпиада-2022
1 час назад

Американский фигурист Чен стал чемпионом Олимпиады-2022

Елена Прошина

Американский фигурист Натан Чен завоевал золотую медаль в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Американец Чен триумфально победил в Пекине
Фото: ReutersReuters

Так, за произвольный прокат американец получил 218,63 балла, набрав в сумме 332,60 балла. Ранее в короткой программе Чен стал лучшим и установил мировой рекорд.

Второе место занял японец Юма Кагияма (201,93 балла в произвольной программе, 310,05 в сумме), бронзовым призером стал его соотечественник Сема Уно (187,10 в произвольной, 293,00 в сумме).

Лучшим среди россиян стал Евгений Семененко (274,13), который занял восьмое место в общем зачете. Марк Кондратюк занял 14 место (248,82), а Андрей Мозалев — 19 место (233,33).

Тутберидзе отреагировала на ситуацию с Валиевой

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире по фигурному катанию. При этом Международный олимпийский комитет отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.

По информации Inside The Games, причиной стали сомнительный допинг-тест россиянки Камилы Валиевой. 10 февраля пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина сообщила, что Валиева продолжит участие в ОИ-2022 в Пекине, от соревнований она не отстранена.

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