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Олимпиада-2022
1 час назад

Тутберидзе отреагировала на скандал вокруг Валиевой

Алиса Селезнёва

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала скандал с сомнительной допинг-пробы одной из ее учениц Камилы Валиевой. Об этом пишет МатчТВ.

Тутберидзе отреагировала на ситуацию с Валиевой
Фото: ТАССТАСС

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на ОИ-2022 в Пекине, сославшись на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.

Раскрыта дальнейшая судьба Валиевой на Олимпиаде-2022

Портал Inside the Games сообщил, что церемонию перенесли из-за сомнительного допинг-теста россиянки Камилы Валиевой. В СМИ появилась информация, что Валиева может быть отстранена от соревнований, а российские фигуристы будут лишены олимпийского золота в командных соревнованиях. При этом официального заявления МОК пока нет.

«Сплетнями не занимаюсь», - заявила, комментируя ситуацию, Этери Тутберидзе.

Камила Валиева и ее коллега по команде Александра Трусова после сегодняшней тренировки отказались от общения с прессой.

В свою очередь пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина заявила, что Валиева продолжит участие в Олимпийских играх в Пекине и от соревнований она не отстранена.

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