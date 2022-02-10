Тутберидзе отреагировала на ситуацию с Валиевой

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала скандал с сомнительной допинг-пробы одной из ее учениц Камилы Валиевой. Об этом пишет МатчТВ.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на ОИ-2022 в Пекине, сославшись на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев.

Портал Inside the Games сообщил, что церемонию перенесли из-за сомнительного допинг-теста россиянки Камилы Валиевой. В СМИ появилась информация, что Валиева может быть отстранена от соревнований, а российские фигуристы будут лишены олимпийского золота в командных соревнованиях. При этом официального заявления МОК пока нет.

«Сплетнями не занимаюсь», - заявила, комментируя ситуацию, Этери Тутберидзе.

Камила Валиева и ее коллега по команде Александра Трусова после сегодняшней тренировки отказались от общения с прессой.