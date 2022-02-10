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Олимпиада-2022
55 минут назад

Грузинский фигурист рассказал о состоянии Валиевой из-за скандала

Алиса Селезнёва

Грузинский фигурист Морис Квителашвили заявил, что был шокирован сообщениями в СМИ о возможных проблемах с допинг-тестом россиянки Камилы Валиевой, а сама фигуристка очень переживает. Об этом сообщает МатчТВ.

Квителашвили рассказал о состоянии Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее портал Inside the Games объяснил перенос церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на ОИ-2022 в Пекине сомнительным допинг-тестом россиянки Камилы Валиевой. В СМИ появилась информация, что Валиева может быть отстранена от соревнований, а российские фигуристы будут лишены олимпийского золота.

По словам Квителашвили, он был в шоке от этих новостей.

«Конечно, переживал, мы же все общаемся. Камиле желаю всех благ, и чтобы у нее все складывалось хорошо… Не знаю, что это. Уверен, что должно быть все хорошо. Как она? Она тоже, конечно, переживала», - заметил фигурист.

От дальнейших комментариев по поводу допинг-скандала Квителашвили отказался.

МОК сделал заявление о допинг-тесте Валиевой

В свою очередь олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала ситуацию с допинг-пробой Камилы Валиевой провокацией WADA против сборной России. Фигуристка обратила внимание, что Валиеву допустили к выступлению в командном турнире, «имея результаты заведомо». По словам Навки, результаты допинг-проб российской спортсменки должны были проверить заранее и в случае подозрений не допустить Валиеву до соревнований.

Международный олимпийский комитет пока официально ситуацию не прокомментировал. При этом пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина заявила, что Валиева от соревнований не отстранена.

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