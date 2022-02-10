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Олимпиада-2022
1 час назад

На Олимпиаде в Пекине выявлена первая положительная допинг-проба

Газета.Ruиещё 5

На зимних Олимпийских играх в Пекине зафиксирована положительная допинг-проба, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA) на своем официальном сайте.

На Олимпиаде в Пекине выявлена первая положительная допинг-проба
Фото: ReutersReuters

По информации агентства, сдавшим положительный допинг-тест стал иранский горнолыжник Хуссейна Савех-Шемшаки, который был знаменосцем своей страны на открытии Игр.

Ранее сообщалось, что с российской фигуристки Камилы Валиевой снято отстранение в связи с сомнительным допинг-тестом. На Олимпийских играх в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Соревнования завершатся 20 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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