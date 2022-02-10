Cкелетонист Рукосуев: я очень мотивирован перед финальными заездами

Россиянин Евгений Рукосуев заявил, что сохраняет шансы в борьбе за медали зимней Олимпиады 2022 года в Пекине в соревнованиях по скелетону.

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«Во втором заезде, конечно, я больше ошибался, чем в первом, но по прохождению они, в принципе, одинаковые. Но самое главное, что я остаюсь в борьбе, завтра буду очень мотивирован», — цитирует ТАСС Рукосуева.

Он признался, что для улучшение результата старался избавиться от мыслей про Олимпиаду.

Немец Кристофер Гротхер лидирует в соревнованиях. Рукосуев и Александр Третьяков уступают скелетонисту из Германии 0,87 секунды.

Третья и четвёртая попытки пройдут 11 февраля.