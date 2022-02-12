Керлингистки РФ проиграли на Олимпиаде третий раз подряд

Российские керлингистки уступили на Олимпиаде в Пекине соперницам из Южной Кореи. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владимир Жабриков © URA.RU

Счет по итогам встречи составил 5:9 в пользу Южной Кореи. Это стало третьей неудачей россиянок на нынешней Олимпиаде. Перед кореянками они уступили американкам и швейцаркам.

Отечественные керлингисты, к сожалению, накануне тоже выступили не блестяще. Они проиграли швейцарцам со счетом 3:6.