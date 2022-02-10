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Олимпиада-2022
2 часа назад

Ирина Роднина оценила выступление мужчин в произвольной программе на Олимпиаде

Чемпионат.comиещё 2

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась впечатлениями от выступления мужчин в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

Роднина оценила фигуристов на Олимпиаде: "Не наш день"
Фото: АЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»АЛЕКСАНДР САФОНОВ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Не наш день. Конечно, фантастический результат Чена — хоть и были ошибки, которые не повлияли на результат и восприятие. А дальше — мощная японская армада. К сожалению, пока наши мальчики не изучат прыжки в четыре оборота, нам сложно бороться за самые верхние места», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Итоговое положение 1. Нэйтан Чен (США) — 332,60. 2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05. 3. Сёма Уно (Япония) — 293,00. 4. Юдзуру Ханю (Япония) — 283,21… 8. Евгений Семененко (Россия) — 274,13… 15. Марк Кондратюк (Россия) — 248,82… 19. Андрей Мозалёв (Россия) — 233,33.

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