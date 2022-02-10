Роднина оценила фигуристов на Олимпиаде: "Не наш день"

«Не наш день. Конечно, фантастический результат Чена — хоть и были ошибки, которые не повлияли на результат и восприятие. А дальше — мощная японская армада. К сожалению, пока наши мальчики не изучат прыжки в четыре оборота, нам сложно бороться за самые верхние места», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.