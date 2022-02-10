В появлении Валиевой на тренировке увидели «знак»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал хорошим знаком появление российской фигуристки Камилы Валиевой на тренировке на Олимпиаде в Пекине. Его слова приводит «Чемпионат».
«По Валиевой все в состоянии ожидания. Все ждут и надеются. Хороший знак, что она была на тренировке», — заявил Губерниев.
Ранее российские фигуристы выиграли командные соревнования, опередив ближайших конкурентов – сборную США – на 9 очков. Однако церемония награждения была отложена. Портал Inside the Games назвал причиной переноса сомнительный допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.
В СМИ появилась информация, что Валиева может быть отстранена от соревнований, а российские фигуристы будут лишены олимпийского золота. Отмечалось, что в допинг-пробе, сданной спортсменкой еще в декабре, был обнаружен препарат триметазидин в микро-дозе. При этом доказано, что этот препарат не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей.
Международный олимпийский комитет пока официально ситуацию не прокомментировал. Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина заявила, что Валиева не отстранена от соревнований на Олимпийских играх в Пекине.