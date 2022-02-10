В появлении Валиевой на тренировке увидели «знак»

«По Валиевой все в состоянии ожидания. Все ждут и надеются. Хороший знак, что она была на тренировке», — заявил Губерниев.

В СМИ появилась информация, что Валиева может быть отстранена от соревнований, а российские фигуристы будут лишены олимпийского золота. Отмечалось, что в допинг-пробе, сданной спортсменкой еще в декабре, был обнаружен препарат триметазидин в микро-дозе. При этом доказано, что этот препарат не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей.