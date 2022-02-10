На Играх выявили первую положительную допинг-пробу

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) нашло запрещенное вещество в пробе иранского горнолыжника Хусейна Савех-Шемшаки, который был знаменосцем своей команды на церемонии открытия Игр в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.

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В ITA заявили, что речь идет об анаболико-андрогенном стероиде, входящем в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Положительная проба спортсмена была отобрана во время внесоревновательного антидопингового контроля 7 февраля.

Савех-Шемшаки был проинформирован о ситуации и временно отстранен от соревнований. Он имеет право оспорить отстранение в Спортивном арбитражном суде.

Ранее была перенесена церемония награждения фигуристов за командный турнир ОИ-2022. Золото турнира взяла российская команда. В Международном олимпийском комитете (МОК) это объяснили «ситуацией, требующей юридической консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU)».

СМИ писали, что причиной могла стать допинг-проба одного из российский спортсменов. Позже появилась информация, что проблемы связаны с тестом Валиевой - якобы в ее пробе оказалась запрещенное вещество в микродозе.