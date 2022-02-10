На Играх выявили первую положительную допинг-пробу

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) нашло запрещенное вещество в пробе иранского горнолыжника Хусейна Савех-Шемшаки, который был знаменосцем своей команды на церемонии открытия Игр в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.
В ITA заявили, что речь идет об анаболико-андрогенном стероиде, входящем в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Положительная проба спортсмена была отобрана во время внесоревновательного антидопингового контроля 7 февраля.
Савех-Шемшаки был проинформирован о ситуации и временно отстранен от соревнований. Он имеет право оспорить отстранение в Спортивном арбитражном суде.
Ранее была перенесена церемония награждения фигуристов за командный турнир ОИ-2022. Золото турнира взяла российская команда. В Международном олимпийском комитете (МОК) это объяснили «ситуацией, требующей юридической консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU)».
СМИ писали, что причиной могла стать допинг-проба одного из российский спортсменов. Позже появилась информация, что проблемы связаны с тестом Валиевой - якобы в ее пробе оказалась запрещенное вещество в микродозе.
По данным «Чемпионата», команде юристов удалось снять отстранение Валиевой, российские спортсмены сохранят золото.