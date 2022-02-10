Авербух обратился к Валиевой

«Камила, я не раз говорил, что ты поцелована богом и пришла на эту землю, чтобы вдохновлять, открывать новые грани в фигурном катании. Я уверен, что таких людей Господь особенно хранит. Уверен, что каждый в нашей стране переживает — и сердцем с тобой! Пока мы еще не владеем всей информацией, но я призываю вас, друзья, писать добрые слова, не ища заговоров, не опережая события, задаваясь вопросом, кто виноват», — написал Авербух.