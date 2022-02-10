Авербух обратился к Валиевой

Тренер по фигурному катанию Илья Авербух обратился к российской спортсменке Камиле Валиевой на фоне информации о ее положительной допинг-пробе. В своем Instagram он призвал людей писать «добрые слова, не ища заговоров».
«Камила, я не раз говорил, что ты поцелована богом и пришла на эту землю, чтобы вдохновлять, открывать новые грани в фигурном катании. Я уверен, что таких людей Господь особенно хранит. Уверен, что каждый в нашей стране переживает — и сердцем с тобой! Пока мы еще не владеем всей информацией, но я призываю вас, друзья, писать добрые слова, не ища заговоров, не опережая события, задаваясь вопросом, кто виноват», — написал Авербух.
Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Чуть позднее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства, которые необходимо уточнить у Международного союза конькобежцев.
По информации ряда СМИ, причиной стал сомнительный допинг-тест россиянки Камилы Валиевой. 10 февраля пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина рассказала, что спортсменка продолжит участие в ОИ-2022 в Пекине, от соревнований она не отстранена.