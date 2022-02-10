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Олимпиада-2022
34 минуты назад

ISU опубликовал официальное заявление по командному турниру Олимпиады

Спорт-Экспресс

Международный союз конькобежцев (ISU) выступил с заявлением по поводу итогов командного турнира по фигурному катанию Игр-2022.

ISU опубликовал официальное заявление по командному турниру Олимпиады
Фото: ТАССТАСС

«На фоне информации в СМИ, которая имеет отношение к командному турниру на Олимпиаде в Пекине, Международный союз конькобежцев не может раскрывать какую-либо информацию, касающуюся любых возможных нарушений антидопинговых правил в соответствии с антидопинговыми правилами ISU и Международного олимпийского комитета. Мы не будем давать других комментариев по поводу ситуации в данный момент», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ISU.

Командный турнир на Олимпиаде в Пекине прошел с 4 по 7 февраля. По итогам соревнований золото завоевала сборная России, в составе которой выступили Марк Кондратюк, Камила Валиева (оба — одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы). Второе место заняла сборная США, третьей стала Япония.

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