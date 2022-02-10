ISU опубликовал официальное заявление по командному турниру Олимпиады

«На фоне информации в СМИ, которая имеет отношение к командному турниру на Олимпиаде в Пекине, Международный союз конькобежцев не может раскрывать какую-либо информацию, касающуюся любых возможных нарушений антидопинговых правил в соответствии с антидопинговыми правилами ISU и Международного олимпийского комитета. Мы не будем давать других комментариев по поводу ситуации в данный момент», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ISU.