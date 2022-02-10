Российская лыжница отбрила норвежского журналиста

«Мистер Сальтведт, вы действительно не хотите видеть меня на Олимпиаде, не так ли? Извините, что приняла это на свой счет, но вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом пришли к выводу, что это «несправедливо»? Несправедливо по отношению к кому, могу я спросить? Возможно, тебе следует приехать сюда в Чжанцзякоу и выступить вместо меня. Конечно, это очень порадует зрителей NRK. Ой, простите, NRK, кажется, проиграл тендер на право показа Олимпиады. Вы пытаетесь компенсировать это таким громким высказыванием?