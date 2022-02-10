Российская лыжница отбрила норвежского журналиста

Лыжница Вероника Степанова ответила журналисту NRK Яну Петтеру Сальтведту, заявившего, что российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде в Пекине.
«Мистер Сальтведт, вы действительно не хотите видеть меня на Олимпиаде, не так ли? Извините, что приняла это на свой счет, но вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом пришли к выводу, что это «несправедливо»? Несправедливо по отношению к кому, могу я спросить? Возможно, тебе следует приехать сюда в Чжанцзякоу и выступить вместо меня. Конечно, это очень порадует зрителей NRK. Ой, простите, NRK, кажется, проиграл тендер на право показа Олимпиады. Вы пытаетесь компенсировать это таким громким высказыванием?
Я написала это пару дней назад, а потом передумала и решила не публиковать. Не влезать. Но потом я заметила, что мистер Сальтведт просто не сдается, и подумала: почему я молчу, когда кто-то пытается выгнать мою страну и меня с Олимпиады?» - написала Степанова в инстаграме.
Напомним, что из-за проблем с допингом российские спортсмены на зимней Олимпиаде в Пекине представляют команду ОКР, после их победы в их честь звучит отрывок из первого оркестра Петра Чайковского