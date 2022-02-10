Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
Олимпиада-2022
2 часа назад

Степанова ответила норвежскому журналисту, который заявил, что россиян не должно быть на ОИ-2022

Советский спорт

Лыжница Вероника Степанова ответила журналисту NRK Яну Петтеру Сальтведту, заявившего, что российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде в Пекине.

Российская лыжница отбрила норвежского журналиста
Фото:  Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Бобылев/ТАСС

«Мистер Сальтведт, вы действительно не хотите видеть меня на Олимпиаде, не так ли? Извините, что приняла это на свой счет, но вы, кажется, хотите лишить меня права участвовать в Играх, потому что каким-то образом пришли к выводу, что это «несправедливо»? Несправедливо по отношению к кому, могу я спросить? Возможно, тебе следует приехать сюда в Чжанцзякоу и выступить вместо меня. Конечно, это очень порадует зрителей NRK. Ой, простите, NRK, кажется, проиграл тендер на право показа Олимпиады. Вы пытаетесь компенсировать это таким громким высказыванием?

Я написала это пару дней назад, а потом передумала и решила не публиковать. Не влезать. Но потом я заметила, что мистер Сальтведт просто не сдается, и подумала: почему я молчу, когда кто-то пытается выгнать мою страну и меня с Олимпиады?» - написала Степанова в инстаграме.

Напомним, что из-за проблем с допингом российские спортсмены на зимней Олимпиаде в Пекине представляют команду ОКР, после их победы в их честь звучит отрывок из первого оркестра Петра Чайковского

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители