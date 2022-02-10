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Олимпиада-2022
1 час назад

Непряева разрыдалась и не стала общаться с пишущими журналистами, заняв обидное 4-е место

Чемпионат.comиещё 1

Лыжница сборной России Наталья Непряева расплакалась и отказалась общаться с пишущими журналистами, после того как заняла четвёртое место в гонке на 10 км с раздельным стартом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

От третьего места спортсменка отстала лишь на 0,1 секунды.

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Победительницей соревнований стала норвежка Терезе Йохауг, которая преодолела дистанцию за 28 минут 6,3 секунды. Второе место заняла финская лыжница Кертту Нисканен. Она уступила победительнице 0,4 секунды. Третьей стала ещё одна финка Криста Пярмякоски, проигравшая Йохауг 31,5 секунды.

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