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Олимпиада-2022
1 час назад

Российские керлингисты обыграли Китай на Олимпиаде-2022

Мария Иванова

Российские керлингисты обыграли команду Китая во втором матче группового турнира Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат».

Российские керлингисты обыграли Китай на Олимпиаде-2022
Фото: ТАССТАСС

Россияне одержали победу со счетом 7:4 (0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1, 4:0).

В первом матче группового турнира российские керлингисты уступили США со счетом 5:6.

Российской команде предстоят встречи со сборными Швейцарии, Дании, Италии, Швеции, Норвегии, Канады и Великобритании.

К утру 10 февраля российские спортсмены находились на восьмом месте в медальном зачете Олимпиады-2022. У команды есть две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей.

Первое место заняла Германия с пятью золотыми медалями, второе - Норвегия, у которой четыре золота, третье досталось Швеции (также четыре золотых медали).

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