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Олимпиада-2022
37 минут назад

Российский хоккеист сравнил Олимпийскую деревню в Пекине с Фукусимой

Елена Прошина

Нападающий сборной России по хоккею Сергей Плотников рассказал о жизни в Олимпийской деревне в Пекине. В интервью «Спорт-Экспресс» он заявил, что китайский персонал одет так, «будто мы около Фукусимы».

Хоккеист из РФ сравнил Олимпийскую деревню с Фукусимой
Фото: ТАССТАСС

«Я живу с командой. Как мне в олимпийской деревне? Пока не могу ничего сказать. Немного напрягает то, что все в масках», — сказал спортсмен, добавив, что «пока еще не проникся атмосферой».

Напомним, что ранее сборная России в стартовом матче ОИ2-22 одержала победу над командой Швейцарии со счетом 1:0. В групповом этапе российским хоккеистам также предстоит встретиться с датчанами и чехами — игры пройдут 11 и 12 февраля соответственно.

ISU опубликовал заявление по командному турниру Олимпиады

Российская сборная сейчас является действующим победителем олимпийского хоккейного турнира — в финале ОИ-2018 национальная сборная одержала победу над немцами со счетом 4:3 в овертайме.

Ранее Международная федерация хоккея запустила голосование за лучшего игрока дня 9 февраля. В список попал российский нападающий Антон Слепышев, который противостоит вратарю сборной Дании Себастьяну Даму.

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