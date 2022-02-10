Китаянка Эйлин Гу – 18-летняя победительница турнира в биг-эйре на Олимпиаде в Пекине. Эйлин не только выиграла историческое золото для своей страны, но и покорила мир своей внешностью.
Гу родилась и выросла в США. Мать Эйлин приехала из Китая в Америку, для учебы в университете и впоследствии вышла замуж за американца. Именно она привила дочери любовь к горным лыжам.
Уже в 9 летнем возрасте Эйлин стала чемпионкой Ассоциации США по сноуборду и лыжам среди юниоров. В 15 лет она стала лучшей среди взрослых на Кубке мира по фристайлу в Сейзер Альм, Италия. В 2019 году Гу стала гражданкой Китая. Причем, ради спортивной карьеры Эйлин пришлось получать среднее образование экстерном. За один год она прошла всю программу старшей школы и успешно сдала экзамены!
Благодаря незаурядной внешности девушку заметили и в мире моды. В свободное время Эйлин снимается для модных журналов в Китае. Кроме этого, Гу сотрудничает с ювелирной компанией, французским домом моды и брендом нижнего белья – в число брендов, которые она рекламировала, входят такие известные компании, как «Гуччи», «Луи Виттон» и «Тиффани». Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Спортсменка признается, что модельная карьера является для нее не менее важной сферой жизни, чем выступления на соревнованиях по фристайлу. Уверены, что после ее сенсационной победы на Олимпийских играх в Китае, Эйлин ждет еще больший успех в мире моды, ведь про историю ее спортивного успеха написали практически все мировые СМИ.