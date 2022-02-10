Китаянка Эйлин Гу – 18-летняя победительница турнира в биг-эйре на Олимпиаде в Пекине. Эйлин не только выиграла историческое золото для своей страны, но и покорила мир своей внешностью.

1/15 Китаянка Эйлин Гу – 18-летняя победительница турнира в биг-эйре на Олимпиаде в Пекине Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 Эйлин не только выиграла историческое золото для своей страны, но и покорила мир своей внешностью Фото: Instagram 3/15 Гу родилась и выросла в США. Мать Эйлин приехала из Китая в Америку, для учебы в университете и впоследствии вышла замуж за американца. Именно она привила дочери любовь к горным лыжам Фото: Instagram 4/15 Уже в 9 летнем возрасте Эйлин стала чемпионкой Ассоциации США по сноуборду и лыжам среди юниоров Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 В 15 лет она стала лучшей среди взрослых на Кубке мира по фристайлу в Сейзер Альм, Италия Фото: Instagram 6/15 В 2019 году Гу стала гражданкой Китая. Причем, ради спортивной карьеры Эйлин пришлось получать среднее образование экстерном. За один год она прошла всю программу старшей школы и успешно сдала экзамены Фото: Instagram 7/15 Благодаря незаурядной внешности девушку заметили и в мире моды Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 В свободное время Эйлин снимается для модных журналов в Китае Фото: Instagram 9/15 Кроме этого, Гу сотрудничает с ювелирной компанией, французским домом моды и брендом нижнего белья – в число брендов, которые она рекламировала, входят такие известные компании, как «Гуччи», «Луи Виттон» и «Тиффани» Фото: Instagram 10/15 Спортсменка признается, что модельная карьера является для нее не менее важной сферой жизни, чем выступления на соревнованиях по фристайлу Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 Уверены, что после ее сенсационной победы на Олимпийских играх в Китае, Эйлин ждет еще больший успех в мире моды, ведь про историю ее спортивного успеха написали практически все мировые СМИ Фото: Instagram 12/15 13/15 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 15/15

Гу родилась и выросла в США. Мать Эйлин приехала из Китая в Америку, для учебы в университете и впоследствии вышла замуж за американца. Именно она привила дочери любовь к горным лыжам.

Уже в 9 летнем возрасте Эйлин стала чемпионкой Ассоциации США по сноуборду и лыжам среди юниоров. В 15 лет она стала лучшей среди взрослых на Кубке мира по фристайлу в Сейзер Альм, Италия. В 2019 году Гу стала гражданкой Китая. Причем, ради спортивной карьеры Эйлин пришлось получать среднее образование экстерном. За один год она прошла всю программу старшей школы и успешно сдала экзамены!

Благодаря незаурядной внешности девушку заметили и в мире моды. В свободное время Эйлин снимается для модных журналов в Китае. Кроме этого, Гу сотрудничает с ювелирной компанией, французским домом моды и брендом нижнего белья – в число брендов, которые она рекламировала, входят такие известные компании, как «Гуччи», «Луи Виттон» и «Тиффани». Об этом сообщает «Чемпионат.com».