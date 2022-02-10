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Олимпиада-2022
1 час назад

«Милый ангел»: Навка дала совет Валиевой

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка обратилась к российской фигуристке Камиле Валиевой на фоне информации о ее положительном допинг-тесте. В своем Instagram она заявила, что вся страна болеет, переживает за нее и поддерживает спортсменку.

«Милый ангел»: Навка дала совет Валиевой
Фото: ТАССТАСС

«Уверена, что тебе хватит силы духа, спортивной мудрости, пусть и в столь юном возрасте, справиться со всем давлением и намеренным негативом со стороны! Милый ангел, я желаю тебе не обращать внимания ни на что, собраться, сосредоточиться и идти вперед с высоко поднятой головой», — написала Навка.

Напомним, что 7 февраля, сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства, которые необходимо уточнить у Международного союза конькобежцев.

По информации ряда СМИ, причиной стал сомнительный допинг-тест россиянки Камилы Валиевой. Известно, что решение по ее делу пока не принято. В Кремле тем временем заявили, что ориентируются на позицию МОК.

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