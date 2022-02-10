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Олимпиада-2022
1 час назад

Шведской лыжнице Карлссон снова потребовалась помощь после гонки

Чемпионат.com

После гонки на 10 км на Олимпийских играх в Пекине (Китай) шведской лыжнице Фриде Карлссон потребовалась медицинская помощь. Спортсменка после финиша упала, к ней сразу подбежала партнёрша по команде.

Шведской лыжнице Карлссон снова потребовалась помощь после гонки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Карлссон рассказала, что потеряла сознание после скиатлона. Она там была одной из фавориток, но финишировала лишь пятой.

Что касается гонки на 10 км, то шведская лыжница заняла лишь 12-е место. Победительницей стала Терезе Йохауг из Норвегии. Второе место заняла финская лыжница Кертту Нисканен, а третье — Криста Пярмякоски, также представляющая Финляндию. Россиянка Наталья Непряева стала 4-й.

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