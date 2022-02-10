Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+1° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

«Это коррупция!»: голландцев обвиняют в манипуляции со льдом на Олимпиаде

Матч ТВ

Рекордсмен мира по конькобежному спорту, победитель этих Игр на дистанции 5000 метров швед Нильс ван дер Пул обвинил Королевский союз конькобежцев Нидерландов (KNSB) в манипуляциях с качеством льда в пользу своих спортсменов.

«Это коррупция!»: на Олимпиаде разгорелся новый скандал
Фото: ReutersReuters

Чудо-швед Нильс сослался на статью на портале schaatsen.nl, в ней спортивный ученый Сандер ван Гинкел рассказывает об изучении качеств льда для нидерландской команды. Взбесила ван дер Пула вот эта цитата от ван Гинкела: «Получая результаты измерений, я надеюсь убедить Мессера (ледовара, бригада которого работает в Пекине. — «Матч ТВ») и его людей в своих идеях. Таким образом я содействую возможным успехам. Озвучивая какие-то вещи, я настаиваю на корректировках, которые идут нам на пользу, с которыми мы можем добиться большего».

Видео дня

Ван дер Пул считает, что в статье напрямую заявляется о манипуляциях и влиянии на команду ледоваров в виде спорта, где Нидерланды доминируют уже много лет.

«Это далеко не честная игра. Это не соответствует моим представлениям о честной игре. Олимпиада — про выше, сильнее, быстрее. А это коррупция. Это попытка изменить игровое поле в вашу пользу, используя неэтичные и аморальные средства. Я не понимаю, почему KNSB допустил это. Я не понимаю, почему им нравится, чтобы мир знал об их намерении. Раздражает.

«Обиднее гонку не могу вспомнить»: драма россиянки в Пекине

Это самый большой скандал в нашем виде спорта…

Четырехлетняя дисквалификация KNSB, очевидно, невозможна, но я с нетерпением жду последствий для них от ISU и МОК. Это омерзительно.

Мне нравится быть честным, быть справедливым. Мне нравится говорить о спорте и соревнованиях. Я хочу, чтобы это не касалось судей, не затрагивало административный персонал. Это позор. При этом я действительно считаю, что Ирен Вюст лучшая на 3000 метров, Патрик Руст — второй на 5000 метров, голландцы лучше всех на 1000 и 1500 метров. Но когда вы делаете такое, мы действительно должны усомниться в подлинности результатов. Из-за KNSB, не из-за спортсменов», — сказал ван дер Пул на пресс-конференции.

«Думаю, здесь две стороны. Или они в самом деле пытаются сделать лед по качеству более выгодным для своих спортсменов. Это коррупция. Это мерзость. Или они просто пишут такие статьи, чтобы психологически воздействовать на других спортсменов. Это может быть и то, и другое. Ну, или одна из этих причин».

Нидерландская сторона отреагировала незамедлительно.

«Речь идет об измерении температуры льда. Это то, что продолжается десятилетиями. Это будет продолжаться десятилетиями. В конькобежном спорте это нормально. Если посмотреть на общение с мастерами льда, то я бы сказал, что это тоже довольно обычная вещь. Но есть только одна сторона, которая принимает решение о качестве и температуре льда, и это Международный союз конькобежцев. Никто другой не может на это повлиять», — сказал технический директор Национального олимпийского комитета Нидерландов Мауриц Хендрикс.

«Мы считаем, что, прежде, чем делать такие заявления, неплохо обсудить это один на один. Мы бы обсудили это со шведской стороной. Нам нечего скрывать. Это избавило бы нас от негативной огласки».

Этот скандал точно не стихнет до конца Игр в Пекине. Кстати, совсем скоро ван дер Пулу снова соревноваться с голландцами — на 10 километрах.

12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители