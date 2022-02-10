«Это коррупция!»: на Олимпиаде разгорелся новый скандал

Рекордсмен мира по конькобежному спорту, победитель этих Игр на дистанции 5000 метров швед Нильс ван дер Пул обвинил Королевский союз конькобежцев Нидерландов (KNSB) в манипуляциях с качеством льда в пользу своих спортсменов.

Фото: Reuters Reuters

Чудо-швед Нильс сослался на статью на портале schaatsen.nl, в ней спортивный ученый Сандер ван Гинкел рассказывает об изучении качеств льда для нидерландской команды. Взбесила ван дер Пула вот эта цитата от ван Гинкела: «Получая результаты измерений, я надеюсь убедить Мессера (ледовара, бригада которого работает в Пекине. — «Матч ТВ») и его людей в своих идеях. Таким образом я содействую возможным успехам. Озвучивая какие-то вещи, я настаиваю на корректировках, которые идут нам на пользу, с которыми мы можем добиться большего».

Видео дня

Ван дер Пул считает, что в статье напрямую заявляется о манипуляциях и влиянии на команду ледоваров в виде спорта, где Нидерланды доминируют уже много лет.

«Это далеко не честная игра. Это не соответствует моим представлениям о честной игре. Олимпиада — про выше, сильнее, быстрее. А это коррупция. Это попытка изменить игровое поле в вашу пользу, используя неэтичные и аморальные средства. Я не понимаю, почему KNSB допустил это. Я не понимаю, почему им нравится, чтобы мир знал об их намерении. Раздражает.

Это самый большой скандал в нашем виде спорта…

Четырехлетняя дисквалификация KNSB, очевидно, невозможна, но я с нетерпением жду последствий для них от ISU и МОК. Это омерзительно.

Мне нравится быть честным, быть справедливым. Мне нравится говорить о спорте и соревнованиях. Я хочу, чтобы это не касалось судей, не затрагивало административный персонал. Это позор. При этом я действительно считаю, что Ирен Вюст лучшая на 3000 метров, Патрик Руст — второй на 5000 метров, голландцы лучше всех на 1000 и 1500 метров. Но когда вы делаете такое, мы действительно должны усомниться в подлинности результатов. Из-за KNSB, не из-за спортсменов», — сказал ван дер Пул на пресс-конференции.

«Думаю, здесь две стороны. Или они в самом деле пытаются сделать лед по качеству более выгодным для своих спортсменов. Это коррупция. Это мерзость. Или они просто пишут такие статьи, чтобы психологически воздействовать на других спортсменов. Это может быть и то, и другое. Ну, или одна из этих причин».

Нидерландская сторона отреагировала незамедлительно.

«Речь идет об измерении температуры льда. Это то, что продолжается десятилетиями. Это будет продолжаться десятилетиями. В конькобежном спорте это нормально. Если посмотреть на общение с мастерами льда, то я бы сказал, что это тоже довольно обычная вещь. Но есть только одна сторона, которая принимает решение о качестве и температуре льда, и это Международный союз конькобежцев. Никто другой не может на это повлиять», — сказал технический директор Национального олимпийского комитета Нидерландов Мауриц Хендрикс.

«Мы считаем, что, прежде, чем делать такие заявления, неплохо обсудить это один на один. Мы бы обсудили это со шведской стороной. Нам нечего скрывать. Это избавило бы нас от негативной огласки».