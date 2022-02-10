Фетисов посоветовал российским олимпийцам не отвлекаться на соцсети

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил в интервью, что спортсменам не нужно отвлекаться на соцсети. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости» Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

"Поменьше негативной информации. Не нужно отвлекаться на всякие истории, все это потом. Нечего делать в соцсетях, а нужно готовиться к стартам. Мне кажется, это очень важно", - сказал Фетисов.

Олимпийский чемпион также отметил, что каждый спортсмен имеет шанс на медаль. По его мнению, расслабляться и расстраиваться можно будет только после окончания соревнований.

"Верить в себя надо, это самое главное! Верить в то, за чем ты приехал! И биться до конца!" — заявил Фетисов.

Политический и спортивный деятель отметил, что верит, переживает и поддерживает каждого российского спортсмена.

Олимпиада в Китае проходит с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей. В данный момент сборная России занимает девятое место в медальном зачете, на счету команды 2 золотых, 3 серебряные и 6 бронзовых наград.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала российским спортсменам сохранять терпение на Олимпийских играх в Пекине.