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Олимпиада-2022
1 час назад

"Напоминает Средневековье": за фигуристку Валиеву заступилась ее бывшая тренер

Елена Прошина

Бывший тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Мария Касумова заявила, что слухи вокруг спортсменки и претензии по поводу якобы употребления запрещенных препаратов объясняются тем, что люди не могут поверить в ее способности, а потому и «придумывают какие-то оправдания». Своим мнением она поделилась в беседе с NEWS.ru.

"Напоминает Средневековье": за фигуристку Валиеву заступилась ее бывшая тренер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Касумова также добавила, что публикации в СМИ о возможном отстранении девушки от соревнований в личном зачете на Олимпийских играх в Пекине сделаны ради хайпа.

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"Мне это напоминает Средневековье, когда ради хайпа мальчики с газетами кричали: «Бородатая женщина, бородатая женщина!» <...> Камилу лишний раз сейчас лучше не трогать. <...> Я считаю, что она никогда вообще ничего не употребляла. У неё шикарные исходные данные, она поцелована богом. Таких данных я не видела ни у одной девочки до сих пор. Ей не надо никакого допинга, никаких таблеток, тем более для сердца. Человек с детства привык к нагрузкам, мог пробежать на стадионе 25 кругов. Но люди смотрят на неё и не верят, что организм на такое способен, ищут оправдания", — пояснила тренер.

Она также подчеркнула, что оправдания успеху Валиевой нет, зато есть «огромная работа над собой, доверие наставнику — Этери Тутберидзе».

"Они (российские фигуристы. — Прим. ред.) ничего не употребляли. На кону такая большая ставка — олимпийская медаль. Камила девочка умная, я ей горжусь, верила в неё изначально. Когда только ее увидела, она не докручивала двойные прыжки. Мне говорили, зачем я с ней работаю, что в ней вижу, ведь есть девочки лучше нее. Я всем говорила, что все не видят того, что вижу я. И то, чего она добилась — олимпийское золото в команде — само собой разумеющееся. Девочка способная, очень рабочая и трудолюбивая", — резюмировала Касумова.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что его ведомство находится в постоянном контакте с олимпийской делегацией касательно ситуации с подозрительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. По словам главы Минспорта, ситуация находится под контролем.

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