"Напоминает Средневековье": за фигуристку Валиеву заступилась ее бывшая тренер

"Мне это напоминает Средневековье, когда ради хайпа мальчики с газетами кричали: «Бородатая женщина, бородатая женщина!» <...> Камилу лишний раз сейчас лучше не трогать. <...> Я считаю, что она никогда вообще ничего не употребляла. У неё шикарные исходные данные, она поцелована богом. Таких данных я не видела ни у одной девочки до сих пор. Ей не надо никакого допинга, никаких таблеток, тем более для сердца. Человек с детства привык к нагрузкам, мог пробежать на стадионе 25 кругов. Но люди смотрят на неё и не верят, что организм на такое способен, ищут оправдания", — пояснила тренер.