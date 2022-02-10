"Напоминает Средневековье": за фигуристку Валиеву заступилась ее бывшая тренер

Бывший тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Мария Касумова заявила, что слухи вокруг спортсменки и претензии по поводу якобы употребления запрещенных препаратов объясняются тем, что люди не могут поверить в ее способности, а потому и «придумывают какие-то оправдания». Своим мнением она поделилась в беседе с NEWS.ru.
Касумова также добавила, что публикации в СМИ о возможном отстранении девушки от соревнований в личном зачете на Олимпийских играх в Пекине сделаны ради хайпа.
"Мне это напоминает Средневековье, когда ради хайпа мальчики с газетами кричали: «Бородатая женщина, бородатая женщина!» <...> Камилу лишний раз сейчас лучше не трогать. <...> Я считаю, что она никогда вообще ничего не употребляла. У неё шикарные исходные данные, она поцелована богом. Таких данных я не видела ни у одной девочки до сих пор. Ей не надо никакого допинга, никаких таблеток, тем более для сердца. Человек с детства привык к нагрузкам, мог пробежать на стадионе 25 кругов. Но люди смотрят на неё и не верят, что организм на такое способен, ищут оправдания", — пояснила тренер.
Она также подчеркнула, что оправдания успеху Валиевой нет, зато есть «огромная работа над собой, доверие наставнику — Этери Тутберидзе».
"Они (российские фигуристы. — Прим. ред.) ничего не употребляли. На кону такая большая ставка — олимпийская медаль. Камила девочка умная, я ей горжусь, верила в неё изначально. Когда только ее увидела, она не докручивала двойные прыжки. Мне говорили, зачем я с ней работаю, что в ней вижу, ведь есть девочки лучше нее. Я всем говорила, что все не видят того, что вижу я. И то, чего она добилась — олимпийское золото в команде — само собой разумеющееся. Девочка способная, очень рабочая и трудолюбивая", — резюмировала Касумова.
Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что его ведомство находится в постоянном контакте с олимпийской делегацией касательно ситуации с подозрительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. По словам главы Минспорта, ситуация находится под контролем.