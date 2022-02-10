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Олимпиада-2022
1 час назад

Ещё вчера мы были первыми. Как сборная России медленно тонет в медальном зачёте

Чемпионат.com

В шестой день Олимпиады-2022 у российских спортсменов нет ни одной награды. Грустно.

Еще вчера мы были первыми: сборная России тонет на Олимпиаде-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Грустный. Безмедальный. Разочаровывающий. Пожалуй, шестой день Олимпиады заслуживает таких негативных эпитетов от российских болельщиков. Впервые с момента старта Игр в Пекине наши спортсмены не смогли подняться на пьедестал почёта. А шансы-то были!

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Давайте в этот раз начнём с разбора нашего медального прогноза. Мы надеялись, что в четверг команда заработает сразу три медали, и, как показали соревнования, наши надежды не были безосновательными, но в каждом финале что-то шло немного не так.

В женской разделке мы предсказывали Непряевой бронзу и были очень близки. 0,1 секунды отделили Наталью от медали, а нас – от точного попадания.

В командной акробатике мы надеялись на серебро. Но при этом, конечно, предполагали, что выступать со сложнейшими в мире прыжками будет и мировой лидер из России Максим Буров. В федерации фристайла объясняют, что отсутствие Максима было запланировано и он будет выступать только в личном зачёте. Но без него команда выступила слабо и не прошла даже во вторую попытку – пятое место.

Бронза в санном спорте была небольшим авансом. Но он не оправдался. И наши саночники не добились идеала в эстафете, и сборные из топ-3 не ошибались. Российская сборная в итоге стала четвёртой. Рядом с пьедесталом, но не медаль.

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Интересно, что при всех этих потерях сборная России всё равно пока перевыполняет тот план, который мы наметили на Олимпиаду. Но от профицита осталась лишь одна бронза.

Разумеется, не завоевав медалей, Россия не смогла подняться в медальном зачёте. По наградам у нас по-прежнему 2 – 3 – 6. Вот только для восьмого места этого уже не хватает. Мы продолжаем медленно тонуть, идти ко дну первой десятки. Сейчас мы девятые. Да и по общему количеству наград лидерство мы утратили. Ещё вчера были первыми, а сегодня уже четвёртые. У австрийцев сейчас 13 медалей, у норвежцев и канадцев – по 12.

Унывать не стоит, но пора включаться в погоню. Если завтра Россия сможет разжиться хотя бы одной золотой медалькой, то и в турнирной таблице пару позиций себе вернёт.

Где же её взять, эту золотую медаль, – спросите вы. А мы вам ответим: в лыжных гонках, в 15-километровой разделке классикой. Если Александр Большунов в пятницу не сможет прийти на этой дистанции первым, то это будет практически трагедия. Гонка подходит лидеру сборной России на 100 процентов. А учитывая его форму в Пекине – на все 200!

Других медалей на завтра в нашем прогнозе нет. Но что-то подсказывает, что стоит посмотреть финальные заезды в скелетоне и женский спринт в биатлоне. Там может многое получиться.

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