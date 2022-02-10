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Олимпиада-2022
1 час назад

Демченко оценил выступление российских саночников на Олимпиаде в Пекине

ТАССиещё 1

Нужно большее количество санно-бобслейных трасс в России, чтобы отечественные спортсмены могли бороться за медали на Олимпийских играх. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный призер Олимпийских игр Альберт Демченко.

Демченко оценил выступление российских саночников на Олимпиаде в Пекине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В четверг российские саночники Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов заняли четвертое место в эстафетной гонке на Олимпиаде в Пекине. Победителями стали представители Германии, серебряные медали завоевали австрийские саночники, бронзу выиграли латвийцы. Единственная медаль сборной России по санному спорту на Олимпиаде в Пекине на счету Татьяны Ивановой.

"Мы проиграли [эстафету] не только двойками, но и одиночниками. Я перед этим давал интервью, в котором говорил, что медали в эстафетной гонке возможны только в том случае, если упадут наши соперники. Но никто не ошибся, поэтому закономерное четвертое место", - сказал Демченко.

"Бронзовая медаль Татьяны, которая досталась ей по праву за недопуск в Пхёнчхан, куда она бы ехала лидером, ведь предолимпийский этап она выиграла с большим отрывом, - хорошее подспорье для всего санного спорта России и детской спортивной школы олимпийского резерва "Огонек". Быть может, это позволит обратить внимание на то, что в России нужно строить санно-бобслейные трассы, тем более это очень медалеемкий вид, на одной трассе разыгрывается десять комплектов наград в трех видах спорта", - добавил он.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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