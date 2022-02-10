Демченко оценил выступление российских саночников на Олимпиаде в Пекине

"Бронзовая медаль Татьяны, которая досталась ей по праву за недопуск в Пхёнчхан, куда она бы ехала лидером, ведь предолимпийский этап она выиграла с большим отрывом, - хорошее подспорье для всего санного спорта России и детской спортивной школы олимпийского резерва "Огонек". Быть может, это позволит обратить внимание на то, что в России нужно строить санно-бобслейные трассы, тем более это очень медалеемкий вид, на одной трассе разыгрывается десять комплектов наград в трех видах спорта", - добавил он.