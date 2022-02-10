Спросивший Большунова о допинге журналист пожаловался на угрозы

"В тот момент, когда задавал вопрос, я имел в виду не самого Большунова, а российских спортсменов в целом – из-за того, что это было осознанно, и они занимались допингом на уровне государства в связи с Играми-2014 в Сочи. После пресс-конференции я получил много сообщений. Люди продолжают реагировать. Я получил угрозы смертью с русского аккаунта в Facebook. Не уверен, что это русский, но имя было русское. Как отреагировал? Мы сообщили в американское посольство в Пекине. Те сказали, чтобы держали их в курсе, если еще что-то произойдет. Пока что все окей", - приводит слова журналиста VG.