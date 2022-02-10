Спросивший Большунова о допинге журналист пожаловался на угрозы

Американский журналист Натаниэль Херц рассказал об угрозах в соцсетях после того, как задал вопрос российскому лыжнику Александру Большунову о допинге.
Напомним, после скиатлона на Олимпийских играх - 2022 в Пекине, где Большунов одержал победу, журналист попросил его прокомментировать ситуацию с санкциями в отношении сборной России, которая выступает на ОИ без национального флага.
"В тот момент, когда задавал вопрос, я имел в виду не самого Большунова, а российских спортсменов в целом – из-за того, что это было осознанно, и они занимались допингом на уровне государства в связи с Играми-2014 в Сочи. После пресс-конференции я получил много сообщений. Люди продолжают реагировать. Я получил угрозы смертью с русского аккаунта в Facebook. Не уверен, что это русский, но имя было русское. Как отреагировал? Мы сообщили в американское посольство в Пекине. Те сказали, чтобы держали их в курсе, если еще что-то произойдет. Пока что все окей", - приводит слова журналиста VG.
Большунов впервые одержал победу на Олимпийских играх. В 2018 году спортсмен завоевал три серебряных и одну бронзовую медаль. Ранее Натаниэль Херц объяснил, почему спросил Александра Большунова о допинге, после его победы в скиатлоне.