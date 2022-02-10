Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 74.72EUR 85.38
Войти в почту
Олимпиада-2022
1 час назад

Спросивший Большунова о допинге журналист рассказал об угрозах в соцсетях

Газета.Ruиещё 1

Американский журналист Натаниэль Херц рассказал об угрозах в соцсетях после того, как задал вопрос российскому лыжнику Александру Большунову о допинге.

Спросивший Большунова о допинге журналист пожаловался на угрозы
Фото: ТАССТАСС

Напомним, после скиатлона на Олимпийских играх - 2022 в Пекине, где Большунов одержал победу, журналист попросил его прокомментировать ситуацию с санкциями в отношении сборной России, которая выступает на ОИ без национального флага.

"В тот момент, когда задавал вопрос, я имел в виду не самого Большунова, а российских спортсменов в целом – из-за того, что это было осознанно, и они занимались допингом на уровне государства в связи с Играми-2014 в Сочи. После пресс-конференции я получил много сообщений. Люди продолжают реагировать. Я получил угрозы смертью с русского аккаунта в Facebook. Не уверен, что это русский, но имя было русское. Как отреагировал? Мы сообщили в американское посольство в Пекине. Те сказали, чтобы держали их в курсе, если еще что-то произойдет. Пока что все окей", - приводит слова журналиста VG.

Большунов впервые одержал победу на Олимпийских играх. В 2018 году спортсмен завоевал три серебряных и одну бронзовую медаль. Ранее Натаниэль Херц объяснил, почему спросил Александра Большунова о допинге, после его победы в скиатлоне.

Последние новости
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители