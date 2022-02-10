«Дурень дурнем»: в Госдуме ответили журналисту из США на критику Валиевой

Американский журналист, возмутившийся тем, что российской фигуристке Камиле Валиевой разрешили выступать на Олимпиаде несмотря на «накачку каким-то препаратом», не имеет права высказываться на эту тему. Об этом заявил изданию «Чемпионат» председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
«Дурень дурнем этот американский журналист — слышит звон, не знает где он. Все официальные лица уже высказались, что не надо спекулировать на тему допинга. МОК и ВАДА имеют права высказываться, он — нет. Он для нас никто и звать его никак», - заявил Свищев.
Он отметил, что Валиеву не отстранили от дальнейшего участия в Олимпийских играх, а «если бы что-то действительно случилось, был бы другой разговор».
Ранее американский журналист Дэн Ветзель в статье на сайте Yahoo Sports написал:
«Россия накачала юную спортсменку каким-то препаратом, и при этом ей разрешат выступать дальше, потому что она слишком молода и наивна, чтобы понимать, что ее накачали».
7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства, которые необходимо уточнить у Международного союза конькобежцев. По информации ряда СМИ, причиной стал сомнительный допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.