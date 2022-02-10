«Дурень дурнем»: в Госдуме ответили журналисту из США на критику Валиевой

«Дурень дурнем этот американский журналист — слышит звон, не знает где он. Все официальные лица уже высказались, что не надо спекулировать на тему допинга. МОК и ВАДА имеют права высказываться, он — нет. Он для нас никто и звать его никак», - заявил Свищев.