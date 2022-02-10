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Олимпиада-2022
1 час назад

Экс-тренер Валиевой назвала причину скандала на Олимпиаде-2022

Вероника Полынина

Люди не могут поверить в выдающиеся способности 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, поэтому придумывают ради хайпа истории об употреблении ею допинга. Об этом изданию News.ru заявила бывший тренер Валиевой Мария Касумова.

Экс-тренер Валиевой назвала причину скандала на Олимпиаде-2022
Фото: ТАССТАСС

Она отметила, что нынешняя ситуация с подозрениями в адрес Валиевой напоминает Средневековье, «когда ради хайпа мальчики с газетами кричали: «Бородатая женщина, бородатая женщина!»

«Я считаю, что она никогда вообще ничего не употребляла. У нее шикарные исходные данные, она поцелована Богом. Таких данных я не видела ни у одной девочки до сих пор», - призналась тренер.

По ее словам, Камиле не нужен никакой допинг и никакие таблетки, она с детства могла пробежать 25 кругов на стадионе, а люди не верят, что организм может быть на такое способен, и ищут объяснения.

Касумова объяснила успех Валиевой огромной работой над собой и доверием наставнице – Этери Тутберидзе.

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Тренер отметила, что верила в Камилу с самого начала, даже когда та недокручивала двойные прыжки.

«Мне говорили, зачем я с ней работаю, что в ней вижу, ведь есть девочки лучше нее. Я всем говорила, что все не видят того, что вижу я. И то, чего она добилась, — олимпийское золото в команде — само собой разумеющееся», - заключила она.

7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства, которые необходимо уточнить у Международного союза конькобежцев. По информации ряда СМИ, причиной стал сомнительный допинг-тест россиянки Камилы Валиевой, однако глава пресс-службы МОК назвал эти сообщения «полностью спекулятивными».

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