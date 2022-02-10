Экс-тренер Валиевой назвала причину скандала на Олимпиаде-2022

«Мне говорили, зачем я с ней работаю, что в ней вижу, ведь есть девочки лучше нее. Я всем говорила, что все не видят того, что вижу я. И то, чего она добилась, — олимпийское золото в команде — само собой разумеющееся», - заключила она.